Ausstellung befasst sich mit Robert Schumanns Schulzeit in Zwickau

Eröffnung ist am Sonntag, 16 Uhr, im Geburtshaus des Komponisten.

In einer Sonderausstellung, die am Sonntag, 11. Januar, 16 Uhr, eröffnet wird, widmet sich das Robert-Schumann-Haus der Zwickauer Schulzeit des Komponisten. Das Museum besitzt Dokumente aus dieser Zeit, wie seine Schulaufsätze mit Korrekturen seiner Lehrer. Die Ausstellung untersucht auch die Unterschiede zwischen dem Schulwesen des 19....