MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Ausstellung im Schumannhaus: Wo es Schüler Robert nach Ansicht seines Lehrers mit der Heimatliebe übertrieben hat

Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden.
Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden. Bild: Ralph Köhler
Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden.
Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Ausstellung im Schumannhaus: Wo es Schüler Robert nach Ansicht seines Lehrers mit der Heimatliebe übertrieben hat
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Höhle statt Schloss, Mulde statt Havel: Robert Schumanns „Sanssouci“ lag bei Zwickau. Die Sonderschau „Schumann als Schüler“ zeigt den Komponisten als Jungen – zwischen Idealen und Überschwang.

Mit Potsdam lässt sich Zwickau schwerlich vergleichen. Und doch: Für Zwickauer Kinder – zumal mit dem naturgemäß überschaubaren Horizont des frühen 19. Jahrhunderts – stand die Stadt an der Mulde mit ihrer durchaus respektablen Urbanität für nichts Geringeres als für die große, weite Welt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
09.01.2026
1 min.
Ausstellung befasst sich mit Robert Schumanns Schulzeit in Zwickau
Eröffnung ist am Sonntag, 16 Uhr, im Geburtshaus des Komponisten.
Jens Arnold
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
02.01.2026
2 min.
Zwickau: Die „Schumann Plus“-Reihe startet mit „Waldromantik“ ins neue Jahr
Das erste „Schumann Plus“-Konzert in diesem Jahr gestaltet auch die Hornistin Isabel Hunter mit.
Bis 8. November sind im Robert-Schumann-Haus insgesamt acht Konzerte zu erleben: immer sonntags, stets um 17 Uhr. Auftakt ist am 11. Januar.
Jens Arnold
Mehr Artikel