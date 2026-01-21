MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Ausstellung im Schumannhaus: Wo Schüler Robert nach Ansicht seines Lehrers mit der Heimatliebe übertrieben hat

Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden.
Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden. Bild: Ralph Köhler
Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden.
Thomas Synofzik mit dem Schulaufsatz Robert Schumanns, in dem er die Region Zwickau in höchsten Tönen lobte. Der Komponist ließ seine jugendlichen Selbstzeugnisse in späteren Jahren selbst zum Buch binden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Ausstellung im Schumannhaus: Wo Schüler Robert nach Ansicht seines Lehrers mit der Heimatliebe übertrieben hat
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Höhle statt Schloss, Mulde statt Havel: Robert Schumanns „Sanssouci“ lag bei Zwickau. Die Sonderschau „Schumann als Schüler“ zeigt den Komponisten als Jungen – zwischen Idealen und Überschwang.

Mit Potsdam lässt sich Zwickau schwerlich vergleichen. Und doch: Für Zwickauer Kinder – zumal mit dem naturgemäß überschaubaren Horizont des frühen 19. Jahrhunderts – stand die Stadt an der Mulde mit ihrer durchaus respektablen Urbanität für nichts Geringeres als für die große, weite Welt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
2 min.
Zwickau: Die „Schumann Plus“-Reihe startet mit „Waldromantik“ ins neue Jahr
Das erste „Schumann Plus“-Konzert in diesem Jahr gestaltet auch die Hornistin Isabel Hunter mit.
Bis 8. November sind im Robert-Schumann-Haus insgesamt acht Konzerte zu erleben: immer sonntags, stets um 17 Uhr. Auftakt ist am 11. Januar.
Jens Arnold
09.01.2026
1 min.
Ausstellung befasst sich mit Robert Schumanns Schulzeit in Zwickau
Eröffnung ist am Sonntag, 16 Uhr, im Geburtshaus des Komponisten.
Jens Arnold
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
Mehr Artikel