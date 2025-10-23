Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ausstellung in Zwickau: Farbenfrohe Stadtansichten werden im Landgericht gezeigt

Heike Lehrs Ausstellung „City Colors“ wird ab Montag am Landgericht gezeigt.
Heike Lehrs Ausstellung „City Colors“ wird ab Montag am Landgericht gezeigt. Bild: Ludmila Thiele
Heike Lehrs Ausstellung „City Colors“ wird ab Montag am Landgericht gezeigt.
Heike Lehrs Ausstellung „City Colors“ wird ab Montag am Landgericht gezeigt. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Ausstellung in Zwickau: Farbenfrohe Stadtansichten werden im Landgericht gezeigt
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heike Lehr zeigt auch neue und zum Teil bisher noch nicht ausgestellte Werke. Zur Vernissage wird für Montag, 27. Oktober, eingeladen.

Unter dem Titel „City Colors“ stellt die Wahl-Zwickauerin Heike Lehr ab Montag, 27. Oktober, im Landgericht einige ihrer Werke aus. Die Ausstellung ihrer farbenfrohen Städteansichten erstreckt sich über zwei Etagen: in der ersten Etage werden Berlin- und Tokio-Motive sowie Abstraktes, in der zweiten Leipzig- und New-York-Bilder gezeigt.
