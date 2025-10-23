Ausstellung in Zwickau: Farbenfrohe Stadtansichten werden im Landgericht gezeigt

Heike Lehr zeigt auch neue und zum Teil bisher noch nicht ausgestellte Werke. Zur Vernissage wird für Montag, 27. Oktober, eingeladen.

Unter dem Titel „City Colors“ stellt die Wahl-Zwickauerin Heike Lehr ab Montag, 27. Oktober, im Landgericht einige ihrer Werke aus. Die Ausstellung ihrer farbenfrohen Städteansichten erstreckt sich über zwei Etagen: in der ersten Etage werden Berlin- und Tokio-Motive sowie Abstraktes, in der zweiten Leipzig- und New-York-Bilder gezeigt.