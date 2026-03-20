Ausstellung von Neo Rauch und Rosa Loy in Zwickau: Galerie auf Weg zu Besucherrekord

Zwickau
Zwei der bekanntesten Künstler der Nation stellen seit einer Woche in der Zwickauer Innenstadt aus. Das lockt Menschen aus ganz Deutschland an – und lässt manche rätseln.
Wer dieser Tage mit Klaus Fischer sprechen will, muss Geduld mitbringen. „Schon 26 Besucher! Und das, obwohl ich erst seit einer Stunde geöffnet habe“, sagt er, Galerist des Kunstvereins „Freunde Aktueller Kunst“ in Zwickau. Es ist Mittwochnachmittag. Fischer sitzt hinter dem Empfangstisch seiner Kunstgalerie in der Hauptstraße 60/62....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.