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Besucher betrachten die Bilder von Rosa Loy und Neo Rauch in der Zwickauer Innenstadt.
Besucher betrachten die Bilder von Rosa Loy und Neo Rauch in der Zwickauer Innenstadt. Foto: Ralph Köhler
Die Bilder von Rauch und Loy stecken häufig Details. Als Besucher kann man damit spielen, sie zu interpretieren.
Die Bilder von Rauch und Loy stecken häufig Details. Als Besucher kann man damit spielen, sie zu interpretieren. Foto: Ralph Köhler
Für Klaus Fischer ist die Ausstellung „ein persönlicher Höhepunkt“.
Für Klaus Fischer ist die Ausstellung „ein persönlicher Höhepunkt“. Foto: Ralph Köhler
Besucher betrachten die Bilder von Rosa Loy und Neo Rauch in der Zwickauer Innenstadt.
Besucher betrachten die Bilder von Rosa Loy und Neo Rauch in der Zwickauer Innenstadt. Foto: Ralph Köhler
Die Bilder von Rauch und Loy stecken häufig Details. Als Besucher kann man damit spielen, sie zu interpretieren.
Die Bilder von Rauch und Loy stecken häufig Details. Als Besucher kann man damit spielen, sie zu interpretieren. Foto: Ralph Köhler
Für Klaus Fischer ist die Ausstellung „ein persönlicher Höhepunkt“.
Für Klaus Fischer ist die Ausstellung „ein persönlicher Höhepunkt“. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Ausstellung von Neo Rauch und Rosa Loy in Zwickau: Galerie auf Weg zu Besucherrekord
Von Francesco Schneider-Eicke
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Zwei der bekanntesten Künstler der Nation stellen seit einer Woche in der Zwickauer Innenstadt aus. Das lockt Menschen aus ganz Deutschland an – und lässt manche rätseln.

Wer dieser Tage mit Klaus Fischer sprechen will, muss Geduld mitbringen. „Schon 26 Besucher! Und das, obwohl ich erst seit einer Stunde geöffnet habe“, sagt er, Galerist des Kunstvereins „Freunde Aktueller Kunst“ in Zwickau. Es ist Mittwochnachmittag. Fischer sitzt hinter dem Empfangstisch seiner Kunstgalerie in der Hauptstraße 60/62....
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