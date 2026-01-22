Ausstellung zum Thema Kaffee: Reinsdorf sucht historische Unikate

In Reinsdorf wird an der nächsten Sonderausstellung im Heimat- und Bergbaumuseum gearbeitet. Im Zentrum steht ein beliebtes Morgengetränk: Kaffee.

Dass das „Scheelchen Heeßer“ für viele Sachsen seit Jahren unverzichtbar ist, zeigt bald eine Ausstellung in Reinsdorf. Wie die Gemeindeverwaltung informiert, steht ab 26. April das Thema „Kaffee – Geschichte und Kultur“ im Fokus einer Sonderschau im dortigen Heimat- und Bergbaumuseum. Dafür werden noch historisch spannende Unikate...