Ausverkauf im Lilapetz-Markt in Kirchberg: Wie geht es in der Filiale weiter?

Zwickau
Mit Rabatten und erweiterten Öffnungszeiten läuft seit Montag der Ausverkauf bei Lilapetz in Kirchberg. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.
Haushaltsartikel und Schreibwaren, Gartenbedarf und Spielwaren – mit diesem breiten Sortiment ist die Kirchberger Filiale der ostdeutschen Handelskette Lilapetz für Kunden in Kirchberg und Umgebung seit Jahren eine feste Adresse. Doch seit Montag läuft in dem Markt in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Lengenfelder/Borbergstraße der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.