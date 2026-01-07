MENÜ
  • Ausverkauf im Lilapetz-Markt in Kirchberg: Wie geht es in der Filiale weiter?

Die Filiale von Lilapetz in Kirchberg wird geschlossen, der Nachfolger steht bereits fest.
Die Filiale von Lilapetz in Kirchberg wird geschlossen, der Nachfolger steht bereits fest. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Ausverkauf im Lilapetz-Markt in Kirchberg: Wie geht es in der Filiale weiter?
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Rabatten und erweiterten Öffnungszeiten läuft seit Montag der Ausverkauf bei Lilapetz in Kirchberg. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

Haushaltsartikel und Schreibwaren, Gartenbedarf und Spielwaren – mit diesem breiten Sortiment ist die Kirchberger Filiale der ostdeutschen Handelskette Lilapetz für Kunden in Kirchberg und Umgebung seit Jahren eine feste Adresse. Doch seit Montag läuft in dem Markt in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Lengenfelder/Borbergstraße der...
