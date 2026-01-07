MENÜ
Die Filiale von Lilapetz in Kirchberg wird geschlossen, der Nachfolger steht bereits fest.
Die Filiale von Lilapetz in Kirchberg wird geschlossen, der Nachfolger steht bereits fest.
Ausverkauf im Lilapetz-Markt in Kirchberg: Wie geht in der Filiale weiter?
Von Holger Weiß
Mit Rabatten und erweiterten Öffnungszeiten läuft seit Montag der Ausverkauf bei Lilapetz in Kirchberg. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

Haushaltsartikel und Schreibwaren, Gartenbedarf und Spielwaren – mit diesem breiten Sortiment ist die Kirchberger Filiale der ostdeutschen Handelskette Lilapetz für Kunden in Kirchberg und Umgebung seit Jahren eine feste Adresse. Doch seit Montag läuft in dem Markt in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Lengenfelder/Borbergstraße der...
