Regionale Nachrichten und News
  • Auswahlprozess gestartet: 90 Bewerber wollen Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau werden

Von Elsa Middeke
Chefidirigent Leo Siberski tritt auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe zurück. Für seine Nachfolge gingen sogar Bewerbungen aus Mexiko und Kolumbien ein. Jetzt müssen die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen.

Dirk Löschner hat es am Mittwochmorgen eilig. Der Generalintendant des Theaters Plauen-Zwickau muss um 10 Uhr in der Aula der Schule am Scheffelberg in Zwickau sein. Dort werden dieser Tage die Weichen gestellt, wer ab der Spielzeit 2026/2027 den Posten des Generalmusikdirektors (GMD) am Theater übernimmt. „In der Aula finden derzeit...
