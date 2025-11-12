Auto-Diebstahl in Zwickau geht dreimal schief: Nach Unfällen und Lärm rückt die Polizei an

Als Tatverdächtiger gilt ein 24-jähriger Mann. Er konnte nach einem Zeugenhinweis an der Wildenfelser Straße gestellt werden. Was bisher bekannt ist.

Einem 24-jährigen Mann droht nach drei missglückten Auto-Diebstählen Ärger mit der Justiz. Er wurde Mittwochabend an der Wildenfelser Straße in Zwickau nach Zeugenhinweisen gestellt und vorläufig festgenommen. Besonders professionell dürfte der 24-Jährige auf dem Gelände eines Autohandels nicht vorgegangen sein. Er baute mit einem...