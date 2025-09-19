Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Auto erfasst Kind: Nach Unfall landet Rettungshubschrauber in Hartenstein

Der Rettungshubschrauber ist in Hartenstein gelandet.
Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel/Archiv
Der Rettungshubschrauber ist in Hartenstein gelandet.
Der Rettungshubschrauber ist in Hartenstein gelandet. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel/Archiv
Zwickau
Auto erfasst Kind: Nach Unfall landet Rettungshubschrauber in Hartenstein
Von Holger Frenzel
Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr. Das achtjährige Kind erlitt schwere Verletzungen. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Schrecksekunde am Freitagmorgen im Hartensteiner Ortsteil Thierfeld: Bei einem Unfall auf der Hartensteiner Straße im Bereich des Abzweiges zum Gartenweg hat ein achtjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten. In der Nähe der Unfallstelle landete der Rettungshubschrauber, mit dem das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht...
