Auto erfasst Kind: Nach Unfall landet Rettungshubschrauber in Hartenstein

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr. Das achtjährige Kind erlitt schwere Verletzungen. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Schrecksekunde am Freitagmorgen im Hartensteiner Ortsteil Thierfeld: Bei einem Unfall auf der Hartensteiner Straße im Bereich des Abzweiges zum Gartenweg hat ein achtjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten. In der Nähe der Unfallstelle landete der Rettungshubschrauber, mit dem das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht...