Auto fährt in Zwickau-Pöhlau auf Kleinbus auf und gegen Betonmast – Zwei Leichtverletzte

Ein abschleppreifes Auto und zwei leichtverletzte Fahrerinnen blieben nach einem Zusammenstoß zurück.

Zwickau.

Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag im Zwickauer Ortsteil Pöhlau ereignet hat. Laut Polizeisprecherin Annekatrin Liebisch fuhr eine 43-Jährige gegen 7.40 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Pöhlauer Straße aus Richtung Colombstraße kommend Richtung Abzweig Reinsdorf. Vor ihr fuhr eine 53-Jährige in einem Peugeot-Kleinbus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Mitsubishi-Fahrerin auf den Kleinbus auf und lenkte dann nach rechts. Dabei stieß der Mitsubishi gegen einen Betonmast. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Um den Mitsubishi musste sich ein Abschleppdienst kümmern, an ihm entstand der größere Teil des Sachschadens, der auf 12.000 Euro geschätzt wurde.(kru)