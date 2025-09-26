Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Auto fährt in Zwickau-Pöhlau auf Kleinbus auf und gegen Betonmast – Zwei Leichtverletzte

Zwei verletzte Autofahrerinnen mussten nach einem Unfall in Zwickau-Pöhlau medizinisch versorgt werden.
Zwei verletzte Autofahrerinnen mussten nach einem Unfall in Zwickau-Pöhlau medizinisch versorgt werden. Bild: Jens Kaläne/dpa
Zwei verletzte Autofahrerinnen mussten nach einem Unfall in Zwickau-Pöhlau medizinisch versorgt werden.
Zwei verletzte Autofahrerinnen mussten nach einem Unfall in Zwickau-Pöhlau medizinisch versorgt werden. Bild: Jens Kaläne/dpa
Zwickau
Auto fährt in Zwickau-Pöhlau auf Kleinbus auf und gegen Betonmast – Zwei Leichtverletzte
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein abschleppreifes Auto und zwei leichtverletzte Fahrerinnen blieben nach einem Zusammenstoß zurück.

Zwickau.

Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag im Zwickauer Ortsteil Pöhlau ereignet hat. Laut Polizeisprecherin Annekatrin Liebisch fuhr eine 43-Jährige gegen 7.40 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Pöhlauer Straße aus Richtung Colombstraße kommend Richtung Abzweig Reinsdorf. Vor ihr fuhr eine 53-Jährige in einem Peugeot-Kleinbus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Mitsubishi-Fahrerin auf den Kleinbus auf und lenkte dann nach rechts. Dabei stieß der Mitsubishi gegen einen Betonmast. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Um den Mitsubishi musste sich ein Abschleppdienst kümmern, an ihm entstand der größere Teil des Sachschadens, der auf 12.000 Euro geschätzt wurde.(kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
18.09.2025
2 min.
Radfahrer in Zwickau und Hartenstein von der Straße gedrängt – Unfallverursacher erhalten Anzeige
Bei Unfällen sind am Mittwoch in der Region zwei Radfahrer verletzt worden.
Die Radfahrer sind laut Polizei beide verletzt worden. Was zu den Umständen der Unfälle bekannt ist.
Kerstin Pahlitzsch
16.09.2025
2 min.
Unfälle in Zwickau: Hoher Sachschaden am Zeisigweg – Verletztes Kind an der Marienthaler Straße
Die Polizei meldet zwei Unfälle in Zwickau.
Auf 38.000 Euro wird der Sachschaden eines Zusammenstoßes in Eckersbach beziffert. Ein elfjähriges Kind kam nach dem Unfall in Marienthal ins Krankenhaus. Bei diesem hat ein Handy eine besondere Rolle gespielt. Warum?
Holger Frenzel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel