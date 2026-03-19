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Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Vielau.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Vielau. Symbolbild: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Vielau.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Vielau. Symbolbild: Sven Hoppe/dpa
Zwickau
Auto kracht in Vielau in geöffnete Wagentür
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Ein Unfall in Vielau sorgte für erhebliche Fahrzeugschäden. Eine geöffnete Tür führte zur Kollision. Wie kam es dazu?

Eine 26-jährige Frau wurde am Mittwochabend, 18. März, auf der Hauptstraße im Reinsdorfer Ortsteil Vielau mit ihrem Auto in einem Unfall verwickelt. Sie hielt sich gegen 19.25 Uhr an der geöffneten hinteren linken Tür ihres Audi auf. Der Wagen stand in einer Parklücke an einer Linkskurve, beschrieben die Beamten zum Hergang. Die geöffnete...
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