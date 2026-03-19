Auto kracht in Vielau in geöffnete Wagentür

Zwickau
Ein Unfall in Vielau sorgte für erhebliche Fahrzeugschäden. Eine geöffnete Tür führte zur Kollision. Wie kam es dazu?
Eine 26-jährige Frau wurde am Mittwochabend, 18. März, auf der Hauptstraße im Reinsdorfer Ortsteil Vielau mit ihrem Auto in einem Unfall verwickelt. Sie hielt sich gegen 19.25 Uhr an der geöffneten hinteren linken Tür ihres Audi auf. Der Wagen stand in einer Parklücke an einer Linkskurve, beschrieben die Beamten zum Hergang. Die geöffnete...
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