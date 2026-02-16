Auto kracht in Zwickau in Zaun

Zwickau
Ein Opel-Fahrer verliert auf den Straßenbahngleisen die Kontrolle. Der Unfall auf der Werdauer Straße wurde teuer. Die Schadensbilanz ist hoch.
Auf winterglatter Fahrbahn ist am Montag, 16. Februar, auf der Werdauer Straße in Zwickau ein Verkehrsunfall passiert. Nach Angaben der Polizei war ein 51-jähriger Opel-Fahrer gegen 5.20 Uhr dort unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Lutherstraße geriet sein Wagen auf den Straßenbahngleisen ins Rutschen. Die winterglatte Fahrbahn führte dazu, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.