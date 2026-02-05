Auto rollt in Zwickau über Fuß einer 26-Jährigen

In Zwickau stürzte eine Frau nach einem Unfall. Der Fahrer eines Wagens sieht sich Vorwürfen gegenüber. Wie es dazu gekommen ist.

Eine 26-jährige Frau ist in Zwickau bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 4. Februar, verletzt worden. Über den Unfall hat die Polizei berichtet. Die Fußgängerin wollte die Hilferdingstraße nahe der Reichenbacher Straße überqueren. Ein ebenfalls 26-jähriger Seat-Fahrer fuhr in diesem Augenblick in den Einmündungsbereich und überrollte...