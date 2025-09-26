Auto steht seit Tagen verlassen am Muldendamm: Zwickauer Ordnungsamt greift ein

Zwickau
Ein falsch geparktes Auto erhitzt die Gemüter auf Facebook. Warum es noch nicht abgeschleppt wurde, erklärt das Ordnungsamt.
Der Opel steht da, wo kein Auto hingehört: Auf einer Wiese am Zwickauer Muldendamm. Wie lange sich das Fahrzeug dort schon befindet, ist unklar. Das Ordnungsamt der Stadt Zwickau hat es am 24. September erfasst, Nutzer in sozialen Medien sprechen aber davon, dass der Opel dort schon eine Woche lang geparkt sei. In jedem Fall muss das Fahrzeug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.