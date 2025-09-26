Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Auto steht seit Tagen verlassen am Muldendamm: Zwickauer Ordnungsamt greift ein

Dieses Auto steht mindestens schon zwei Tage auf der Wiese am Muldendamm.
Dieses Auto steht mindestens schon zwei Tage auf der Wiese am Muldendamm. Bild: Ralf Wendland
Dieses Auto steht mindestens schon zwei Tage auf der Wiese am Muldendamm.
Dieses Auto steht mindestens schon zwei Tage auf der Wiese am Muldendamm. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Auto steht seit Tagen verlassen am Muldendamm: Zwickauer Ordnungsamt greift ein
Von Leona Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein falsch geparktes Auto erhitzt die Gemüter auf Facebook. Warum es noch nicht abgeschleppt wurde, erklärt das Ordnungsamt.

Der Opel steht da, wo kein Auto hingehört: Auf einer Wiese am Zwickauer Muldendamm. Wie lange sich das Fahrzeug dort schon befindet, ist unklar. Das Ordnungsamt der Stadt Zwickau hat es am 24. September erfasst, Nutzer in sozialen Medien sprechen aber davon, dass der Opel dort schon eine Woche lang geparkt sei. In jedem Fall muss das Fahrzeug...
