  • Auto stößt in Zwickau nach Unfall gegen Pizzaladen – Straßenbahnverkehr beeinträchtigt

Die Tram musste warten: Unfall am Samstagabend auf der Leipziger/Ecke Dorotheenstraße.
Die Tram musste warten: Unfall am Samstagabend auf der Leipziger/Ecke Dorotheenstraße. Bild: Ralph Köhler
Die Tram musste warten: Unfall am Samstagabend auf der Leipziger/Ecke Dorotheenstraße.
Die Tram musste warten: Unfall am Samstagabend auf der Leipziger/Ecke Dorotheenstraße. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Auto stößt in Zwickau nach Unfall gegen Pizzaladen – Straßenbahnverkehr beeinträchtigt
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Ein 70-Jähriger hat bei der Ausfahrt aus der Dorotheenstraße in Zwickau-Pölbitz einen BMW übersehen. Die Fahrt endete an der nächsten Hauswand.

Zwei Leichtverletzte und 13.500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in Zwickau-Pölbitz ereignet hat. Ein 70-Jähriger wollte mit seinem Hyundai aus der Dorotheenstraße nach rechts stadteinwärts auf die Leipziger Straße abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten BMW eines...
