Auto stößt in Zwickau nach Unfall gegen Pizzaladen – Straßenbahnverkehr beeinträchtigt

Zwickau
Ein 70-Jähriger hat bei der Ausfahrt aus der Dorotheenstraße in Zwickau-Pölbitz einen BMW übersehen. Die Fahrt endete an der nächsten Hauswand.
Zwei Leichtverletzte und 13.500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in Zwickau-Pölbitz ereignet hat. Ein 70-Jähriger wollte mit seinem Hyundai aus der Dorotheenstraße nach rechts stadteinwärts auf die Leipziger Straße abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten BMW eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.