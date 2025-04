Auto-Tuning als Rettungsanker: Wie ein Zwickauer über seine Liebe zu Autos wieder Fuß fasste

Dave Volkmer hat den Tuning-Treff „NoNameSunday“ in Zwickau ins Leben gerufen. Für den Frühlingsrummel hat er einen Abend unter dem Motto „Tuning Supreme“ organisiert. Für Volkmer war die Chance, in Zwickau Autos zu tunen, ein Wendepunkt in seinem Leben.

Wenn Dave Volkmer (37) auf die Halle an der Güterbahnhofstraße in Zwickau blickt, sieht er sowohl stolz als auch ein bisschen fassungslos aus. „Jetzt habe ich die Halle schon fast zehn Jahre", sagt er. „Dass ich sie bekommen habe, hat mich damals aus einer Lebensphase geholt, in der es mir nicht gut ging." In der Halle tunt er Autos,...