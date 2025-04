Autobahn 72 bei Wilkau-Haßlau: Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Auto und kracht gegen Leitplanke

Dramatischer Unfall in den frühen Morgenstunden des Karfreitags: Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Rettungsaktion mit 70 Feuerwehrleuten und Notärzten erforderlich.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am frühen Karfreitagmorgen auf der Autobahn 72 ereignet und zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Chemnitz geführt. Gegen 3.45 Uhr verlor die aus Polen stammende Fahrerin eines Pkw Mini zwischen dem Rastplatz Niedercrinitz und der Anschlussstelle Zwickau-Ost in Richtung Chemnitz aus bislang...