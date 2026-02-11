Autobahnbrücke in Wilkau-Haßlau: Korrosionsschutz sorgt für Tempo 100

Aufwendige Gerüste sichern die Arbeiten an der A 72 Talbrücke. Die Brücke wechselt die Farbe von Blau zu Grau. Tempolimit soll Erschütterungen lindern.

Tempo 100. Autofahrer müssen auf der Talbrücke der A 72 bei Wilkau-Haßlau abbremsen. Weder Baustellen noch Fahrbahnschäden sind der Grund. Die Sanierung der Fahrbahn ist längst abgeschlossen. Doch unter der 1993 eingebauten Stahlverbundbrücke stehen und hängen aufwendige Gerüste, auf denen gearbeitet wird. Um Erschütterungen zu...