Autodiebe schlagen in Zwickau zu: Gleich zwei Wagen weg

Unbekannte Täter entwenden tagsüber einen Opel und einen Audi. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einen blauen Opel Corsa haben Unbekannte am Dienstag in Zwickau-Pölbitz entwendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Wagen mit dem Kennzeichen Z-PB 963 im Bereich Horchstraße/Trabantstraße abgestellt. Den Wert gab die Polizei mit 10.000 Euro an. Es ist bereits der zweite Fall in der Stadt in dieser Woche. Erst am Montag war in...