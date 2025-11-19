Autodiebe schlagen in Zwickau zu: Gleich zwei Wagen weg

Zwickau
Unbekannte Täter entwenden tagsüber einen Opel und einen Audi. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Einen blauen Opel Corsa haben Unbekannte am Dienstag in Zwickau-Pölbitz entwendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Wagen mit dem Kennzeichen Z-PB 963 im Bereich Horchstraße/Trabantstraße abgestellt. Den Wert gab die Polizei mit 10.000 Euro an. Es ist bereits der zweite Fall in der Stadt in dieser Woche. Erst am Montag war in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.