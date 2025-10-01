Autofahrer nimmt E-Scooter-Fahrer in Zwickau die Vorfahrt

Bei einem Unfall in der Bahnhofsvorstadt ist ein 36-Jähriger leicht verletzt worden. Es ist der dritte Unfall mit Beteiligung eines E-Scooters binnen zwei Wochen.
Erneut ist ein E-Scooter-Fahrer in Zwickau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Spiegelstraße in Zwickau hatte laut Polizeisprecher Sebastian Schmidt ein 39-Jähriger in einem Hyundai einem 36-Jährigen die Vorfahrt genommen. Der Hyundaifahrer kam gegen 15.40 Uhr auf der Lutherstraße von der Werdauer Straße und wollte über die Spiegelstraße queren. Der E-Scooter-Fahrer fuhr bergab und stadteinwärts auf der Spiegelstraße. Beim Zusammenstoß stürzte der Scooter-Fahrer und verletzte sich leicht. Der 36-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. In den vergangenen zwei Wochen waren zwei E-Scooter-Fahrer bei Unfällen in Zwickau verletzt worden. (kru)