Autofahrer verletzt Mopedfahrer in Langenweißbach

Ein 18-Jähriger erlitt bei dem Zusammenstoß am Montagvormittag leichte Verletzungen.

Langenweißbach.

Ein Autofahrer hat am Montagvormittag an einer Straßenkreuzung in Langenweißbach einen Mopedfahrer übersehen und ihn bei dem nachfolgenden Zusammenstoß leicht verletzt. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau Christina Friedrich mitteilte, fuhr ein 60-Jähriger gegen 10.25 Uhr mit seinem Skoda auf der Wildenfelser Straße von Langenbach kommend in Richtung Grünau. Als er nach links auf die Waldstraße abbog, übersah er offenbar einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 18-Jährige erlitt dadurch Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo diese ambulant behandelt wurden. An der Simson und dem Skoda entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3500 Euro. (kru)