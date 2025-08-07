Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Fahrer einer Harley-Davidson ist in Zwickau bei einem Unfall verletzt worden. Bild: Georg Wendt/dpa
Der Fahrer einer Harley-Davidson ist in Zwickau bei einem Unfall verletzt worden. Bild: Georg Wendt/dpa
Zwickau
Autofahrerin nimmt Harley-Fahrer in Zwickau die Vorfahrt
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Bei einem Unfall in Marienthal ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Zwickau.

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung im Zwickauer Westen ist am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Motorrads der Marke Harley-Davidson leicht verletzt worden. Wie Christina Friedrich von der Zwickauer Polizeidirektion mitteilte, war eine 43-Jährige gegen 15.25 Uhr mit einem Ford auf der Agricolastraße aus Richtung Julius-Seifert-Straße unterwegs. Als sie nach links auf die Marienthaler Straße abbog, stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen, der auf der Marienthaler Straße stadtauswärts fuhr. Der 39-jährige Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Seine Verletzungen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Am Ford und der Harley-Davidson entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro. (cf)

