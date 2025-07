Autoreifen vom Wagen gestohlen: Polizei Zwickau sucht nach Zeugen

Ohne Räder stand das Auto auf den Achsen und dem Unterboden. Allein die Räder sind 4000 Euro wert.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Zwickau die Sommerräder eines Skoda abgebaut und gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Kombi auf einem Firmengelände an der Wildenfelser Straße im Ortsteil Oberhohndorf. Die gestohlenen Reifen haben einen Wert von rund 4000 Euro. Wie stark es beschädigt worden ist, ist noch...