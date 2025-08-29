Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: IMAGO/Eibner
Zwickau
Autos und mehr auf dem Zwickauer Selgros-Gelände
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Die Veranstalter versprechen für den 30. und 31. August ein „Familienfest mit Benzin im Blut“.

Zwickau.

Ein „Familienfest mit Benzin im Blut“ versprechen die Organisatoren für dieses Wochenende auf dem Selgros-Gelände an der Saarstraße in Zwickau. Dazu gehören Autohäuser, Tuningfirmen und Motorsportteams der Region. Doch neben neuen Modellen verschiedener Marken und getunten Autos, darunter einem Renn-Aston Martin von DTM Eastside (im Bild ein Aston Martin vergangene Woche auf dem Sachsenring), stehen am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr auch andere Angebote für Besucher ab zwölf Jahre auf dem Programm: so ein Kinderbereich mit bemalbaren Schrottautos, einer riesigen Hüpfburg, Glitzer-Tattoos und Schminken. Dazu sind Aktionen wie Lkw-Ziehen, musikalische Untermalung und ein vielfältiges kulinarisches Angebot angekündigt. Ab 19 Uhr sollen ein DJ und Car Wash den Gästen einheizen. Tickets ab 7 Euro gibt es unter anderem in den Shops der „Freien Presse“. (mib) Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

