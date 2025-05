B 173 zwischen Mülsen und Lichtenstein: Warum sechs Pferde für einen Polizeieinsatz sorgen

Die Beamten waren am Freitagmorgen informiert und rund eine Stunde im Einsatz. Sie konnten die Tiere an den Besitzer übergeben. Was bisher bekannt ist.

Tierischer Einsatz für die Polizei am Freitagmorgen. Die Beamten haben gegen 5.10 Uhr die Information erhalten, dass sich Pferde auf der B 173 zwischen Mülsen und Lichtenstein auf beziehungsweise in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn aufhalten. Tierischer Einsatz für die Polizei am Freitagmorgen. Die Beamten haben gegen 5.10 Uhr die Information erhalten, dass sich Pferde auf der B 173 zwischen Mülsen und Lichtenstein auf beziehungsweise in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn aufhalten.