Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen.
Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
B 93 bei Zwickau: Pkw-Zusammenstoß sorgt für Sperrung
Von Jim Kerzig
Wegen eines Autounfalls war die Bundesstraße zwischenzeitlich halbseitig gesperrt. Aus Richtung Zwickau bildete sich ein längerer Verkehrsstau.

Zwei Pkw sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr nahe des Parkplatzes bei Crossen in Fahrtrichtung Norden. Die Unfallfahrer blieben unverletzt, die beiden Autos waren jedoch nicht mehr fahrtüchtig. In der Folge musste die B 93 halbseitig zwischen Crossen...
