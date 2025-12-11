B 93 bei Zwickau: Pkw-Zusammenstoß sorgt für Sperrung

Zwickau
Wegen eines Autounfalls war die Bundesstraße zwischenzeitlich halbseitig gesperrt. Aus Richtung Zwickau bildete sich ein längerer Verkehrsstau.
Zwei Pkw sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr nahe des Parkplatzes bei Crossen in Fahrtrichtung Norden. Die Unfallfahrer blieben unverletzt, die beiden Autos waren jedoch nicht mehr fahrtüchtig. In der Folge musste die B 93 halbseitig zwischen Crossen...
