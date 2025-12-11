MENÜ
  B 93 bei Zwickau: Zwei Unfälle am Donnerstagnachmittag zwischen Crossen und Mosel

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen.
Bild: Andreas Kretschel
Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen.
Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
B 93 bei Zwickau: Zwei Unfälle am Donnerstagnachmittag zwischen Crossen und Mosel
Von Jim Kerzig, Holger Frenzel
Verkehrsbehinderungen und Stau in Richtung Meerane. In einen Unfall auf der Bundesstraße war ein Microcar verwickelt. Was bisher zu den Kollisionen bekannt ist.

Zwei Pkw sind am Donnerstagnachmittag auf der B 93 bei Zwickau zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr nahe des Parkplatzes bei Crossen in Fahrtrichtung Norden. Die Unfallfahrer blieben unverletzt, die beiden Autos waren jedoch nicht mehr fahrtüchtig. In der Folge musste die B 93 halbseitig zwischen Crossen...
