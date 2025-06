Die Tiere waren aus einer Reitanlage ausgebüxt. Mehrere Autofahrer meldeten sich bei der Polizei. Wie die Situation gelöst wurde.

Zwei Pferde haben am Montagvormittag für einen Polizeieinsatz auf der B 93 in Zwickau gesorgt. Sie waren aus einer Reitanlage an der Saarstraße ausgebüxt und trabten in Richtung Innenstadt.