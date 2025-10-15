Babykonzert in Zwickau: Musik für die Jüngsten und ihre Eltern

Dieses Sitzkissen-Konzert im Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium hat eine besondere Zielgruppe. Was Eltern mit Babys erwarten dürfen.
Eine musikalische Auszeit beziehungsweise eine Abwechslung vom „Windelalltag“: Wie die Zwickauer Stadtverwaltung mitteilt, lädt das Robert-Schumann-Konservatorium Eltern mit Babys im Alter von 4 bis 18 Monaten gemeinsam mit den Geschwisterkindern zum Babykonzert ein. Am Samstag, 1. November werden um 10 Uhr im Robert-Schumann-Saal in der Stiftstraße 10 kurze Musikstücke sowie bekannte Kinderlieder auf klassischen Instrumenten erklingen. Dabei dürfe auch mitgetanzt und -gesungen werden, so Stadtsprecher Mathias Merz. Der Eintritt ist frei. Damit die Sitzkissen ausreichen, auf denen die Zuhörer Platz nehmen sollen, wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0375 88371970 oder via E-Mail ([email protected]) gebeten. (nütz)