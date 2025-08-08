Bach pur gibt es am Sonntag im Dom St. Marien in Zwickau

Es spielt der aus Hartenstein stammende Organist Paul Reinhardt, Kirchenmusik-Student aus Leipzig. Worauf sich die Musikfreunde freuen können.

Bach pur ist am Sonntag im Dom zu erleben: Die Stadtkirchgemeinde Zwickau lädt 17 Uhr zu einem Konzert unter dem Titel „Soli Deo Gloria – Bach pur“ ein, gespielt von dem jungen Organisten Paul Reinhardt. 2001 in Hartenstein geboren, erhielt er seine erste musikalische Ausbildung am Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau. Neben dem Klavier-...