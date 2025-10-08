Bagger auf dem Zwickauer Hauptmarkt: Was wird dort gebaut?

Das Wasser-Licht-Spiel auf dem Hauptmarkt ist zurzeit wieder mal eine Baustelle. Was ist das Problem mit der Anlage und wie will die Stadt es in den Griff kriegen?

Der Sommer ist vorbei, viele Brunnen in Zwickau sind abgestellt, auch das Wasserspiel auf dem Westspiegel des Hauptmarktes ist versiegt. Weil die offiziell „Wasser-Licht-Spiel" genannte Anlage zurzeit Baustelle ist, fragen Passanten: Ist die „Brunnenschlange" wieder kaputt? Bauleute haben den 50 Meter langen beleuchteten Wasserlauf...