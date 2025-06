Bahnhofsgebäude in Cainsdorf mit Nazi-Symbolen beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Fußgängerunterführung ein Hakenkreuz und SS-Runen hinterlassen. Auch ein Wartehaus wurde beschmiert.

Cainsdorf.

Unbekannte haben das ehemalige Bahnhofsgebäude im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht. Laut Polizei waren die Sprayer zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag aktiv. Entdeckt wurden die Symbole am Samstag gegen 14.30 Uhr. In der Fußgängerunterführung zur Cainsdorfer Brücke sprühten die Täter ein Hakenkreuz und zwei SS-Runen an die Wand. Die verbotenen Symbole messen jeweils 40 mal 40 Zentimeter. Außerdem beschmierten sie eine Glasscheibe des Wartehäuschens mit Graffitis in verschiedenen Farben. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 2000 Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Rufnummer 0375 – 428 102 entgegen. (nkd)