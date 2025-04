Bahnhofsvorplatz Zwickau: Neugestaltung nach 20 Jahren - Neuer Look aber teils alte Gleise

Bahnhofsvorplatz am Zwickauer Hauptbahnhof soll 2026 neugestaltet werden: Busstände, Fahrradabstellplätze und Parkplätze werden optimiert, Straßenbahngleise vom Autoverkehr getrennt.

Er ist ein Ärgernis – nicht nur für Bahnreisende: der Bahnhofsvorplatz am Zwickauer Hauptbahnhof. Seit rund 20 Jahren wird über eine Umgestaltung diskutiert. Doch außer ein paar Ausbesserungen und der Einstellung des Straßenbahnbetriebs ist nichts geschehen. Das soll sich 2026 ändern. So steht es in einer Beschlussvorlage für den Bau- und...