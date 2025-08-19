Bahnsignale erinnern an Schmalspurbahn in Wilkau-Haßlau

Im Vorfeld des 2. Schmalspurbahn-Festes in Wilkau-Haßlau sind jetzt im Bereich des Bahnhofs zwei mechanische Eisenbahnsignale aufgestellt worden, um sie der Nachwelt zu erhalten.

