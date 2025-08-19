Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dirk Endrullat hat die mechanischen Signale zur Verfügung gestellt.
Dirk Endrullat hat die mechanischen Signale zur Verfügung gestellt. Bild: Ralf Wendland
Dirk Endrullat hat die mechanischen Signale zur Verfügung gestellt.
Dirk Endrullat hat die mechanischen Signale zur Verfügung gestellt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Bahnsignale erinnern an Schmalspurbahn in Wilkau-Haßlau
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vorfeld des 2. Schmalspurbahn-Festes in Wilkau-Haßlau sind jetzt im Bereich des Bahnhofs zwei mechanische Eisenbahnsignale aufgestellt worden, um sie der Nachwelt zu erhalten.

Im Vorfeld des 2. Schmalspurbahn-Festes, das für den 6. bis 7. September geplant ist, sind jetzt im Bereich des Bahnhofs in Wilkau-Haßlau zwei mechanische Eisenbahnsignale aufgestellt worden - in der Fachsprache ein Formvor- und ein Formhauptsignal.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
19.08.2025
2 min.
Wilkau-Haßlau: Skoda landet im Rödelbach – Feuerwehr errichtet Ölsperre
Ein Skoda landete nach einem Unfall im Rödelbach in Wilkau-Haßlau.
Beim Unfall erlitt der 22-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte eine Stunde.
Holger Frenzel
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:35 Uhr
2 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Kinder sterben wegen Mangelernährung im Gazastreifen (Archivbild)
Hilfsorganisationen berichten seit langem, dass Hunderttausende im Gazastreifen nicht genug Nahrung haben. Jetzt hat sich die Lage weiter zugespitzt.
13.08.2025
3 min.
Kita-Schließung in Wilkau-Haßlau: So geht es jetzt weiter
Elternabend zur geplanten Schließung der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Wilkau-Haßlau.
Der DRK-Kreisverband Zwickau schließt die Kindereinrichtung „Zwergenland“. Die „Freie Presse“ beantwortet, wie es für Kinder, Eltern und Erzieherinnen weitergeht.
Holger Weiß
Mehr Artikel