Baikal-Center in Zwickau: Sind Edeka und Netto in Neuplanitz bald doppelt vertreten?

Das Baikal-Center wird saniert. Rewe hat Neuplanitz verlassen, Edeka und Netto übernehmen. Wie geht es in dem Zwickauer Wohngebiet weiter? Kunden befürchten weniger Vielfalt und eine Versorgungslücke.

Rewe ist raus. Am letzten Samstag im Juli hatte der Supermarkt im Baikal-Center den letzten Tag geöffnet. Seitdem räumt der Lebensmittelhändler seine Flächen im Untergeschoss des Versorgungszentrums an der Marchlewskistraße. Der Kölner Konzern macht Platz für die seit langem angekündigte Sanierung des Einkaufszentrums in Neuplanitz. Rewe...