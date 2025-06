Balkonkraftwerke in Zwickau: Mutter und Sohn strahlen über ihre Stromrechnungen

Verbraucherschützer sprechen von einem Boom der Steckersolargeräte. Doch im Verbreitungsgebiet der Zwickauer Energieversorgung nimmt die Anzahl der Nutzer nur geringfügig zu. Was bringt es einem Zwei- und einem Vier-Personen-Haushalt?

Es gibt Menschen, die sich freuen, wenn ihnen eine Rechnung ins Haus flattert. In zwei Familien in der Zwickauer Innenstadt ist das in diesem Jahr der Fall gewesen. Zumindest bei der Stromrechnung. Rund 200 Euro hat Petra Jähnig zurückbekommen. „Das gab es noch nie“, sagt die 68-Jährige erfreut. Ihr Balkonkraftwerk leistet ganze Arbeit.