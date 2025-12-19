Ballett „Peer Gynt“ am Sonntag im Zwickauer Gewandhaus zu erleben

Vanaev verwandelt Ibsens dramatisches Gedicht in einen poetischen, erotisch aufgeladenen Bilderrausch voller Groteske, Melancholie und Lebenslust.

Zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr ist das Ballett „Peer Gynt“ am Sonntag, 18 Uhr, im Zwickauer Gewandhaus zu sehen. 17.30 Uhr beginnt die Einführung. Die Inszenierung bringt eine der größten Bühnenfiguren der Weltliteratur zum Tanzen – und lässt Henrik Ibsens zeitlose Dichtung in einer Symbiose aus Bewegung, Musik und Bildsprache...