Bild: Christian Leischner
Bild: Christian Leischner
Zwickau
Ballett „Peer Gynt“ am Sonntag im Zwickauer Gewandhaus zu erleben
Redakteur
Von Thomas Croy
Vanaev verwandelt Ibsens dramatisches Gedicht in einen poetischen, erotisch aufgeladenen Bilderrausch voller Groteske, Melancholie und Lebenslust.

Zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr ist das Ballett „Peer Gynt“ am Sonntag, 18 Uhr, im Zwickauer Gewandhaus zu sehen. 17.30 Uhr beginnt die Einführung. Die Inszenierung bringt eine der größten Bühnenfiguren der Weltliteratur zum Tanzen – und lässt Henrik Ibsens zeitlose Dichtung in einer Symbiose aus Bewegung, Musik und Bildsprache...
01.11.2025
3 min.
„Ich war positiv überrascht“: Ballettpremiere von „Peer Gynt“ in Zwickau wird für junges Paar zu unvergesslichem Erlebnis
Zum ersten Mal gemeinsam im Zwickauer Theater: Angelina Geiger und Markus Sperling.
Applaus, strahlende Gesichter, Sekt in der Hand: Zur Premierenfeier im Gewandhaus werden die Tänzer wie Rockstars gefeiert. Und einer von ihnen bekommt ein besonderes Lob vom Ballettdirektor.
Thomas Croy
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
01.11.2025
4 min.
Teufel im Chaplin-Look als Verführer: Vanaevs „Peer Gynt“ entfesselt magischen Tanzrausch in Zwickau
Mutig stellt sich Solveig (Sofia Borgo) am Ende des Stücks dem Teufel (Stefano Neri) entgegen. Er hat Peer Gynt (Ryan Aptomos) lange genug gequält.
Zwischen wilder Leidenschaft und skurriler Komik tanzt das Leben: Ein poetisches Ballett voller Chaos, knisternder Momente und berührender Szenen fesselt das Publikum.
Thomas Croy
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
