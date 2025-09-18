Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Udonaut & Die Paniker
Bild: Udonaut & Die Paniker
Zwickau
Band „Der Udonaut & Die Paniker“ auf großer Bühne in Zwickau
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Alten Gasometer gastiert am 20. September eine Band. Sie spielt Lieder von Udo Lindenberg.

Zwickau.

Im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3, beginnt am 20. September um 20 Uhr ein Konzert der Band „Der Udonaut & Die Paniker“. Wie der Bandname andeutet, spielt die Gruppe Titel aus der Feder von Udo Lindenberg. In der Ankündigung wird ein Udo-Lindenberg-Fan mit einer Aussage zur Tribute-Band zitiert: „Man schließt die Augen und ist sich sicher, das muss Udo Lindenberg sein, der da singt.“ Und Lindenberg-Pianist Jean-Jacques Kravetz habe geurteilt, dass es stimmlich auch der echte Udo sein könnte, der das Mikro schwingt. Lob kommt auch von Jörg Sander, Gitarrist des Panikrochesters, der mit einem Augenzwinkern meint: „Woah, ihr seid ja besser als das Original.“ Tickets zum Konzert gibt es auch in allen „Freie Presse“-Ticket-Shops. (reu) Foto: Christian Hähnel

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
16.09.2025
1 min.
Das Kino im Alten Gasomter Zwickau lädt zu einer Komödie ein
Eine Kino-Sensation aus Frankreich kommt auf die Leinwand. Die Kritik schwärmt von einem gelungenen Film.
Uwe Rechtenbach
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
12.09.2025
1 min.
Zwickau: Schwanen-Klassik mit Ziel Ehrenfriedersdorf
Mit Oldtimern aus mehreren Jahrzehnten startet die Schwanen-Klassik vom Campus Scheffelstraße am Sonntag gen Erzgebirge.
Udo Hentschel
Mehr Artikel