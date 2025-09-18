Band „Der Udonaut & Die Paniker“ auf großer Bühne in Zwickau

Im Alten Gasometer gastiert am 20. September eine Band. Sie spielt Lieder von Udo Lindenberg.
Im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3, beginnt am 20. September um 20 Uhr ein Konzert der Band „Der Udonaut & Die Paniker“. Wie der Bandname andeutet, spielt die Gruppe Titel aus der Feder von Udo Lindenberg. In der Ankündigung wird ein Udo-Lindenberg-Fan mit einer Aussage zur Tribute-Band zitiert: „Man schließt die Augen und ist sich sicher, das muss Udo Lindenberg sein, der da singt.“ Und Lindenberg-Pianist Jean-Jacques Kravetz habe geurteilt, dass es stimmlich auch der echte Udo sein könnte, der das Mikro schwingt. Lob kommt auch von Jörg Sander, Gitarrist des Panikrochesters, der mit einem Augenzwinkern meint: „Woah, ihr seid ja besser als das Original.“ Tickets zum Konzert gibt es auch in allen „Freie Presse“-Ticket-Shops. (reu)