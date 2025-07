Band „Engel in Zivil“ spielt am Donnerstag beim Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz

Die Coverband aus dem Erzgebirge ist bekannt für energiegeladene Auftritte. Nach dem Moto-GP kommen sie jetzt zu Deutschlands größtem Moped-Treffen.

Nach ihrem gefeierten Auftritt beim Ankerberg-Festival zum Motorrad-Grand-Prix am Sachsenring spielt die Band „Engel in Zivil“ am Donnerstag um 20 Uhr zum Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatzgelände an der Reichenbacher Straße. Seit mehr als 22 Jahren rocken die vier Männer aus dem Erzgebirge Deutschlands Bühnen im Klang der...