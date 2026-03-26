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Nazareth rockten am Mittwoch den Club in der Seilerstraße.
Nazareth rockten am Mittwoch den Club in der Seilerstraße. Foto: Ralf Wendland
Sänger Gianni Pontillo und Bandgründer Pete Agnew sieht man die Freude am gemeinsamen Musizieren an.
Sänger Gianni Pontillo und Bandgründer Pete Agnew sieht man die Freude am gemeinsamen Musizieren an. Foto: Ralf Wendland
Als Vorband spielte Told by Sons aus dem Vogtland.
Als Vorband spielte Told by Sons aus dem Vogtland. Foto: Torsten Piontkowski
Nazareth rockten am Mittwoch den Club in der Seilerstraße.
Nazareth rockten am Mittwoch den Club in der Seilerstraße. Foto: Ralf Wendland
Sänger Gianni Pontillo und Bandgründer Pete Agnew sieht man die Freude am gemeinsamen Musizieren an.
Sänger Gianni Pontillo und Bandgründer Pete Agnew sieht man die Freude am gemeinsamen Musizieren an. Foto: Ralf Wendland
Als Vorband spielte Told by Sons aus dem Vogtland.
Als Vorband spielte Told by Sons aus dem Vogtland. Foto: Torsten Piontkowski
Zwickau
Band Nazareth in Zwickau: Bei „Love Hurts“ geraten die Fans in Extase
Von Torsten Piontkowski
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Die Babyboomer kuschelten bei „Love Hurts“ und „Dream On“ auf der Tanzfläche. Das ist über 50 Jahre her. Nun versetzte Nazareth die Fans im Club Seilerstraße regelrecht in Verzückung.

Aus dem Backstage-Bereich bahnt sich ein kleiner glatzköpfiger Mann mit verschmitztem Lächeln seinen Weg auf die Bühne. Dabei muss er auch das ein oder andere Schulterklopfen über sich ergehen lassen. Das hat Pete Agnew schon zahllose Male erlebt. In seinem Windschatten entern auch Jimmy Murrison, Lee Agnew und Gianni Pontillo ihre...
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