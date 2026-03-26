Band Nazareth in Zwickau: Bei „Love Hurts“ geraten die Fans in Extase

Die Babyboomer kuschelten bei „Love Hurts“ und „Dream On“ auf der Tanzfläche. Das ist über 50 Jahre her. Nun versetzte Nazareth die Fans im Club Seilerstraße regelrecht in Verzückung.

Aus dem Backstage-Bereich bahnt sich ein kleiner glatzköpfiger Mann mit verschmitztem Lächeln seinen Weg auf die Bühne. Dabei muss er auch das ein oder andere Schulterklopfen über sich ergehen lassen. Das hat Pete Agnew schon zahllose Male erlebt. In seinem Windschatten entern auch Jimmy Murrison, Lee Agnew und Gianni Pontillo ihre...