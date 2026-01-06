MENÜ
Die Swing Serenaders mit Jens Pflug, (2. v. l.) spielen in Zwickau.
Die Swing Serenaders mit Jens Pflug, (2. v. l.) spielen in Zwickau.
Zwickau
Bandleader Jens Pflug singt in Zwickau Lieder von Manfred Krug
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Swing Serenaders treten in der Sparkasse auf. Jens Pflug, Lehrer am Konservatorium Zwickau sowie Sänger und Pianist, kommt eine besondere Rolle zu.

Die Berliner Swing Serenaders laden zum Konzert unter dem Motto „Pflug singt Krug“ für den 17. Januar, 15 Uhr, in das Haus der Sparkasse, Crimmitschauer Straße 2 in Zwickau, ein. Sie ehren Manfred Krug mit ausgewählten Liedern in eigener Interpretation. Jens Pflug, Sänger, Bandleader und Lehrer am Konservatorium Zwickau, verleiht den Songs...
