Basketball, Tischtennis, neue Bäume: So soll der Stadtpark Marienthal sein Gesicht verändern

Die Stadt Zwickau will einen Millionenbetrag in die Grünanlage investieren. Bei der Umgestaltung werden auch Wünsche der Anwohner berücksichtigt.

Der Stadtpark Marienthal, der aktuell an mangelnder Attraktivität und fehlenden Nutzungsmöglichkeiten leidet, soll ein einladender Ort für die Bewohner des Zwickauer Stadtteils werden. Die Stadt plant eine Umgestaltung, nach dessen Abschluss die Anlage kaum wiederzuerkennen sein wird. Geplant sind ein Kleinspielfeld, ein Basketballfeld, eine...