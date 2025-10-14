Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Basketball, Tischtennis, neue Bäume: So soll der Stadtpark Marienthal sein Gesicht verändern

Der Stadtpark Marienthal hat seine besten Jahre hinter sich. Er soll neu gestaltet werden.
Der Stadtpark Marienthal hat seine besten Jahre hinter sich. Er soll neu gestaltet werden.
Zwickau
Basketball, Tischtennis, neue Bäume: So soll der Stadtpark Marienthal sein Gesicht verändern
Von Frank Dörfelt
Die Stadt Zwickau will einen Millionenbetrag in die Grünanlage investieren. Bei der Umgestaltung werden auch Wünsche der Anwohner berücksichtigt.

Der Stadtpark Marienthal, der aktuell an mangelnder Attraktivität und fehlenden Nutzungsmöglichkeiten leidet, soll ein einladender Ort für die Bewohner des Zwickauer Stadtteils werden. Die Stadt plant eine Umgestaltung, nach dessen Abschluss die Anlage kaum wiederzuerkennen sein wird. Geplant sind ein Kleinspielfeld, ein Basketballfeld, eine...
