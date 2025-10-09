Bau der Freiheitsstraße in Zwickau-Planitz: Kritik an den Kosten und der Bauzeit

Zwickau
Straßenbau in Zwickau wird teurer und liegt 222.000 Euro über dem Budget. Diskussion um die Herkunft der zusätzlichen Mittel. Warum dauert der Bau eines Teilstücks von 110 Metern sechs Monate?
Die Freiheitsstraße im Zwickauer Stadtteil Planitz wird ab Frühjahr 2026 zur Großbaustelle. Der Finanzausschuss bewilligte am Dienstag 1,2 Millionen Euro für den Abschnitt zwischen Lengenfelder Straße und Uthmannstraße. Das Projekt wird teurer als geplant: 222.000 Euro überplanmäßige Ausgaben sind bereits eingerechnet. In Zeiten des...
