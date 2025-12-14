Bauarbeiten am Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz: Beschwerden über verschwundene Bäume vor der eigenen Haustür

Ein großer Teil der Bäume neben dem Planitzer Einkaufszentrum wurde kürzlich gefällt. Während sich die einen darüber ärgern, sind andere Anwohner erleichtert. Warum mussten die Bäume weichen?

Seit über 50 Jahren lebt Gerhard Müller im gleichen Plattenbau an der Ernst-Grube-Straße in Zwickau-Neuplanitz. Den hohen Bäumen auf der Balkonseite Richtung Baikal-Center konnte er über die Jahre beim Wachsen zusehen. Vor kurzem wurden die meisten von ihnen allerdings gefällt. Für Müller ist das kein Problem: „Ich hatte kaum noch Sonne...