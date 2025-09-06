Bauarbeiten an Kreuzung im Zwickauer Zentrum: Neue Sperrungen und Umleitungen

Die Arbeiten am Verkehrsknoten Crimmitschauer/Werdauer/Humboldtstraße in Zwickau gehen in die nächste Etappe. Wann die Arbeiten enden sollen.

Am 16. September startet der nächste Bauabschnitt zum barrierefreien Umbau der Kreuzung Crimmitschauer/Werdauer/Humboldtstraße samt Deckenerneuerung bis in die Humboldtstraße. Dafür wird die Humboldtstraße zwischen Werdauer und Bahnhofstraße voll gesperrt, kündigt die Stadtverwaltung an. Neben Asphaltarbeiten erfolgen Arbeiten an Gleisen... Am 16. September startet der nächste Bauabschnitt zum barrierefreien Umbau der Kreuzung Crimmitschauer/Werdauer/Humboldtstraße samt Deckenerneuerung bis in die Humboldtstraße. Dafür wird die Humboldtstraße zwischen Werdauer und Bahnhofstraße voll gesperrt, kündigt die Stadtverwaltung an. Neben Asphaltarbeiten erfolgen Arbeiten an Gleisen...