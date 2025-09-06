Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bauarbeiten an Kreuzung im Zwickauer Zentrum: Neue Sperrungen und Umleitungen

Ab 16. September ist ein Teilstück der Humboldtstraße in Zwickau gesperrt.
Ab 16. September ist ein Teilstück der Humboldtstraße in Zwickau gesperrt. Bild: Tilo Steiner
Zwickau
Bauarbeiten an Kreuzung im Zwickauer Zentrum: Neue Sperrungen und Umleitungen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten am Verkehrsknoten Crimmitschauer/Werdauer/Humboldtstraße in Zwickau gehen in die nächste Etappe. Wann die Arbeiten enden sollen.

Am 16. September startet der nächste Bauabschnitt zum barrierefreien Umbau der Kreuzung Crimmitschauer/Werdauer/Humboldtstraße samt Deckenerneuerung bis in die Humboldtstraße. Dafür wird die Humboldtstraße zwischen Werdauer und Bahnhofstraße voll gesperrt, kündigt die Stadtverwaltung an. Neben Asphaltarbeiten erfolgen Arbeiten an Gleisen...
