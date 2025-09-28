Bauarbeiten direkt am Zwickauer VW-Werk: Moseler Allee gesperrt

Weitere Wege für einige Mitarbeiter: Ab Montag ist die Verbindung zwischen dem Tor Süd und Schlunzig dicht.

Das Zwickauer VW-Werk hat ab Montag, 29. September, eine Baustelle direkt vor der Tür. Wie der Landkreis Zwickau mitteilt, wird die Fahrbahn der Moseler Allee erneuert. Zwischen der Zufahrt zum VW-Werk (Tor Süd) und dem Ortseingang Schlunzig wird die Straße voll gesperrt, weil die beschädigte Asphaltdecke ausgebessert wird. Die Umleitung...