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Wegen Bauarbeiten gibt es Veränderungen auf der Buslinie 23.
Wegen Bauarbeiten gibt es Veränderungen auf der Buslinie 23. Symbolbild: studio v-zwoelf/stock
Wegen Bauarbeiten gibt es Veränderungen auf der Buslinie 23.
Wegen Bauarbeiten gibt es Veränderungen auf der Buslinie 23. Symbolbild: studio v-zwoelf/stock
Zwickau
Bauarbeiten in Zwickau: So ändert sich der Busverkehr
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Die Verkehrsbetriebe Zwickau ändern ab 23. März den Fahrplan der Linie 23. Bauarbeiten machen das nötig. Welche Haltestellen betroffen sind.

Die Städtischen Verkehrsbetriebe in Zwickau haben darüber informiert, dass ab Montag, 23. März, auf der Buslinie 23 zwischen Stadthalle und Oberhohndorf ein Umleitungsfahrplan in Kraft tritt. Der Grund dafür ist die Wiederaufnahme von Straßenbauarbeiten im Bereich Comeniusweg/Hofleite/Helmholtzstraße. Der Comeniusweg werde daher vom 23....
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