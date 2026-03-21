Bauarbeiten in Zwickau: So ändert sich der Busverkehr

Die Verkehrsbetriebe Zwickau ändern ab 23. März den Fahrplan der Linie 23. Bauarbeiten machen das nötig. Welche Haltestellen betroffen sind.

Die Städtischen Verkehrsbetriebe in Zwickau haben darüber informiert, dass ab Montag, 23. März, auf der Buslinie 23 zwischen Stadthalle und Oberhohndorf ein Umleitungsfahrplan in Kraft tritt. Der Grund dafür ist die Wiederaufnahme von Straßenbauarbeiten im Bereich Comeniusweg/Hofleite/Helmholtzstraße. Der Comeniusweg werde daher vom 23....