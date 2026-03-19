Bauarbeiten zwischen Zwickau und Leipzig: Das geht besser, liebe Bahn!

Zwickau
Im April und Mai müssen sich Reisende auf Ersatzverkehr und längere Fahrzeiten einstellen. Es wäre das Mindeste, sie mit genügend Vorlaufzeit zu informieren.
Mitte April mit der Bahn von Zwickau nach Leipzig fahren? Kein Problem, meldete bis vor wenigen Tagen der DB Navigator – eine App, die fast alle Bahnfahrer auf dem Handy haben. Spätestens seit dem Pressetermin am Donnerstag in Regis-Breitingen steht fest: Man braucht vom 3. April bis zum 17. Mai mehr Zeit und unter Umständen auch gute Nerven,...
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